Deprem bölgesindeki mükelleflerin borçları ertelendi

AA

Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illerinde devam eden mücbir sebebe istinaden bazı alacakların yeniden yapılandırılması ve taksit ödeme süreçleri yeniden belirlendi.

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARLARI YAYIMLANDI

Sözkonusu karar, Gaziantep ilinin Islahiye ve Nurdağı ilçeleri için de geçerli olacak.

Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında, 6 Şubat 2023 ile 30 Kasım 2024 tarihleri arasında ödenmesi gereken taksitlerin süresi azami 12 ay uzatıldı.

Taksit sayısının on ikiden fazla olması halinde ise fazla olan taksitler on ikinci taksitle birlikte ödenecek.