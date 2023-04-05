Deprem bölgesindeki öğretmenlere isteğe bağlı yer değişikliği hakkı tanındı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklama kapsamında, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından afet bölgesinde görev yapan öğretmenlere “İsteğe Bağlı Yer Değişikliği Hakkı” tanındığını duyurdu.

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Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 2 ay geçti.

Büyük coğrafyada hissedilen depremlerin ardından 50 binden fazla vatandaş hayatını kaybetti.

Yaşanan depremlerde binlerce vatnadaşın evi ise enkaz yığınına döndü.

Depremlerin ardından kentleri ayağa kaldırmak için devlet tüm imkanlarını seferber ediyor.

Bu kapsamda kamu çalışanlarına da farklı düzenlemeler yapıldı.

Düzenlemeler kapsamında afet bölgesinde yakınlarını kaybeden ve psikolojik olarak zorluk çeken kamu çalışanlarına yer değiştirme hakkı tanındı.

"Öğretmenlere İlave “İsteğe Bağlı Yer Değişikliği Hakkı” Tanındı"

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamalarda şu ifadelere yer verildi: