Deprem bölgesindeki üniversitelere geliştirme ödeneği artışı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden ağır şekilde etkilenen Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'daki üniversitelerde görevli öğretim elemanlarına yönelik yeni bir düzenleme yapıldı.
Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre, bu illerdeki üniversitelerde görev yapan öğretim elemanlarının geliştirme ödeneği oranı artırıldı.
18 AY SÜREYLE YÜZDE 250 ARTIRILDI
Resmi Gazete'de yayılanan "Geliştirme Ödeneği Ödenmesine Dair Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı"yla, Hatay Mustafa Kemal, İskenderun Teknik, Kahramanmaraş Sütçü İmam, Kahramanmaraş İstiklal, Malatya Turgut Özal ve İnönü üniversitelerinde öğretim elemanlarına ödenecek geliştirme ödeneği oranı, 18 aylığına yüzde 250 olarak belirlendi.
EN YÜKSEK ARTIŞ HATAY'DA
Buna göre, üç il arasında en yüksek geliştirme ödeneği verilen Hatay'da, 4 yıllık kıdeme sahip profesörlerin maaşında 17 bin 690, Kahramanmaraş'ta 9 bin 265, Malatya'da ise 5 bin 50 lira artış olacak.
YÖK BAŞKANINDAN İLK AÇIKLAMA
Kararla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, şunları kaydetti:
Deprem bölgesindeki illerimizden Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'daki üniversitelerimizde görev yapan öğretim elemanlarımızın geliştirme ödeneği oranı 18 ay süreyle yüzde 250 olarak uygulanacak. Deprem bölgesinde öğretim elemanı istihdamını teşvik etmek amacıyla hazırladığımız düzenleme, Sayın Cumhurbaşkanımızın onayıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a yükseköğretime verdiği büyük önem ve destek için şükranlarımızı sunar düzenlemenin öğretim elemanlarımız ve yükseköğretim camiamız için hayırlı olmasını dilerim.
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