Deprem bölgesindeki üniversitelere geliştirme ödeneği artışı

AA

Kahramanmaraş merkezli depremlerden ağır şekilde etkilenen Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'daki üniversitelerde görevli öğretim elemanlarına yönelik yeni bir düzenleme yapıldı.

Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre, bu illerdeki üniversitelerde görev yapan öğretim elemanlarının geliştirme ödeneği oranı artırıldı.

18 AY SÜREYLE YÜZDE 250 ARTIRILDI

Resmi Gazete'de yayılanan "Geliştirme Ödeneği Ödenmesine Dair Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı"yla, Hatay Mustafa Kemal, İskenderun Teknik, Kahramanmaraş Sütçü İmam, Kahramanmaraş İstiklal, Malatya Turgut Özal ve İnönü üniversitelerinde öğretim elemanlarına ödenecek geliştirme ödeneği oranı, 18 aylığına yüzde 250 olarak belirlendi.

EN YÜKSEK ARTIŞ HATAY'DA

Buna göre, üç il arasında en yüksek geliştirme ödeneği verilen Hatay'da, 4 yıllık kıdeme sahip profesörlerin maaşında 17 bin 690, Kahramanmaraş'ta 9 bin 265, Malatya'da ise 5 bin 50 lira artış olacak.

YÖK BAŞKANINDAN İLK AÇIKLAMA

Kararla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, şunları kaydetti: