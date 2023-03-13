Deprem bölgesinden drone görüntüleri, afetin şiddetini bir kez daha ortaya koydu 36 gün önce yaşanan asrın felaketinin ardından 11 ilde yaşanan büyük yıkım, drone pilotlarının çektiği görüntülerle bir kez daha ortaya çıktı.

Türkiye, 6 Şubat'tan bu yana tarihinin en şiddetli depremleriyle mücadele ediyor.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremler, 11 ilde yıkıma neden oldu.

Adeta yerle bir olan kentlerde, 47 binin üzerinde can yitirildi.

Devletin tüm kurumları ilk andan itibaren bölgede çalışmalarını sürdürürken, yıkılan binalara ilişkin de incelemeler yapıldı.

İhmalkarlıklar ortaya çıktı

Bu süreçte tüm ihmalkarlıklar bir kez daha gözler önüne serildi.

Ciddi malzeme eksikleri nedeniyle binlerce insan enkaz altında can verdi. Şimdilerde bölgede yaralar sarılırken afet konutları için de hareke geçildi.

Depremin vurduğu illerden drone görüntüleri

Hummalı çalışmaların yapıldığı 11 ilde, 36'ncı günde ortaya çıkan görüntüler, afetin şiddetini bir kez daha ortaya koydu.

Depremin ilk saatlerinden itibaren drone uçuşlarıyla yıkımları görüntüleyen pilotlar, 11 ilin farklı yerlerinde saatlerce süren çekimler yaptı.

Kahramanmaraş'tan Gaziantep'e, Hatay'dan Şanlıurfa'ya, Nurdağı'ndan İskenderun'a depremin yıkıma neden olduğu noktalarda çekim yapan Antalya Büyükşehir Belediyesi drone pilotu Nurettin Özkan, Şanlıurfa- Gaziantep yolu Narlı kavşağında deprem nedeniyle asfalt yolun parça parça olmuş halini de görüntüledi.

Yol birbirinden ayrıldı

Yolun Narlı Kavşağı'na kadar uzanan kısmında birbirinden ayrıldığı, girintili ve çıkıntılı hale geldiği de görüntülere yansıdı.

Drone pilotları, çektikleri görüntüleri sosyal medya üzerinden de yayınladı.