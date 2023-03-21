Deprem bölgesine çadır yardımı! Pakistan'dan 4 bin çadır gönderildi Depremlerin ardından yürütülen çalışmalara destek amacıyla Pakistan'dan gönderilen çadırları taşıyan uçaklar Adana'ya ulaştı. Sevkiyatın devam edeceği belirtilirken toplam 22 uçakla 28 bin 104 çadır geldi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yaralar sarılmaya çalışılıyor.

Yaşanan depremler ardından deprem bölgelerine yardımlar devam ediyor.

Depremden etkilenen vatandaşlar için çadır ve konteyner kentler kuruldu.

4 bin 50 çadır taşıyan 3 uçak geldi

Pakistan hükümetince 50 bin çadır taşınmasına yönelik "özel uçuş operasyonu" kapsamında, Lahor kentinden havalanan ve toplam 4 bin 50 çadır taşıyan 3 uçak, Adana Havalimanı'na indi.

Kış koşullarına ve yangına dayanıklı çadırlar, uçaklardan alınarak depremlerden etkilenen bölgelere sevk edildi.

Toplam 22 uçakla 28 bin 104 çadır oldu

İnsani yardım malzemelerinin ulaştırılması için iki ülke arasında kurulan hava köprüsü aracılığıyla Pakistan'dan gelen 22 uçakla 28 bin 104 çadırın Türkiye'ye sevkiyatı tamamlandı.

Sevkiyat devam edecek

Pakistan'dan Türkiye'ye çadır sevkiyatı sürecek.