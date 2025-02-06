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6 Şubat 2023'te yaşanan deprem felaketinde hafızalara kazınanlardan biri de 'Pala Dayı' oldu.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından sosyal medyada yayılan videoda, deprem bölgesine iş makinesi taşıyan bir tırın, bölgeye bir an önce ulaşmak için yüksek hızla ilerlediği görülmüştü.

YAPTIĞI FEDAKARLIKLA GÖRENLERE DUYGUSAL ANLAR YAŞATMIŞTI

O anlar sosyal medyada paylaşım rekoru kırarken Türk halkının ne kadar yardımsever olduğunu gözler önüne sermişti.

İzleyenlere duygusal anlar yaşatan Pala Dayı lakaplı Kazım Budak ise yaşadıklarını şöyle anlatmıştı:

“45 yıldır şoförlük yapıyorum. Evde istirahat halindeyken depremi öğrendim. Şirket yetkilileri beni aradı. Bana ‘Pala Dayı’ derler. ‘Pala Dayı acilen gelir misin, deprem bölgesine makine götüreceksin’ dediler. Öyle deyince ben de bir an önce depreme koşalım diye hemen hazırlandım. Makinemizi yükledik ve gittik. Kahramanmaraş Elbistan’a gittik. Aydın Yetişen kardeşim sağ olsun videomu çekmiş atmış. Benim haberim yoktu. Süratim herhalde fazlaymış. Fazla olunca da sosyal medyada gündem oldu.

"SÜRAT KADRANINI, DEVİR SAATİNİ KAPATTIM"

Herkesin amacı var. Benim de amacım, yardıma koşuyoruz. Bir insanı kurtar ki cihan kurtulsun, bütün insanlık kurtulsun maksadıyla yola devam ettik. Sürat kadranını, devir saatini kapattım. Öylece devam ettim. Çok sıkışmadığımda frene de basmadım. Normalde gitsen 12, 13 saate gidilir. Ama biz hızlı gittiğimiz için erken gittik. 9 saate falan gittik. Ama deprem bölgesi sınırları içerisinde Elbistan’a gitmek için çok uğraştık.

"HİÇ DURMADAN, BELKİ BİR CAN DAHA FAZLA KURTARIRIZ MAKSADIYLA GİTTİK"

Biz oraya ekskavatör götürdük. Ama kazıyıcı kırıcı değil. Özel yapılmış makine. Ben de o zamana kadar görmemiştim. Ahtapot diyorlar. Hiç durmadan, belki bir can daha fazla kurtarırız maksadıyla gittik. Hiç mola vermedik. Bir mazot ikmali yaptık.”