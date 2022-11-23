Deprem çantası içerisinde neler olmalı? Deprem çantası nasıl hazırlanır? İşte konulması gerekenler!

Düzce'de yaşanan sarsıntının ardından deprem çantası akıllara geldi. Peki deprem çantası içinde neler olmalı? Deprem çantası nasıl hazırlanır? İşte konulması gerekenler!

Düzce'de yaşanan 5.9'luk deprem sonrası deprem çantası konusu gündem oldu. Pek çok vatandaş deprem anında her zaman yanımızda bulunması gereken deprem çantasının nasıl hazırlanacağını ve içerisine neler konulacağını merak ediyor. Peki deprem çantası içerisinde neler olmalı? İşte konulması gerekenler!

Deprem çantası nasıl hazırlanır?

AFAD tarafından yapılan bilgilendirmelerde şu ifadeler kullanıldı:

"Deprem sonrası ilk 72 saatte, yardım ekipleri ulaşana kadar acil ihtiyaçlarınızı ve değerli evraklarınızı saklayacağınız bir Afet ve Acil Durum Çantası sizin ve sevdiklerinizin hayatını kurtarabilir. Afetlerden hemen sonra ihtiyaç duyabileceğiniz malzemelerin bulunduğu bir Afet ve Acil Durum Çantanızın hazır ve ulaşılabilecek bir yerde olması önemlidir. Çanta, sorumlu olduğunuz kişi/kişiler (bebekler, yaşlılar, engelliler) ve varsa evcil hayvanlarınız için gerekli ihtiyaçları da içermelidir. Bir afet sonrası yiyecek, içecek ve acil ihtiyaçları temin edebileceğiniz yerlere ulaşamayabilirsiniz. Küçük yaralanmalarınız varsa bunları kendiniz giderebilirsiniz. Bu tip durumlar için afet çantanızın içinde olması gerekenleri doğru belirleyip, çantanızı kolay ulaşacağınız bir yerde saklamanız çok önemlidir. Afet ve Acil Durum Çantası sadece evinizde, iş yerinizde değil okulunuzda, sınıfınızda da olmalıdır.

Bunun için öğretmeninizle birlikte ihtiyacınız olabilecek şeyleri belirleyip, çantanızı sınıfınızda öğretmeninizin kolay ulaşabileceği bir yerde saklamalısınız. Engelli bireylerin özel ihtiyaçlarıyla alakalı çantanızın içine eklemeniz gerekenleri de unutmamalısınız. İçinde bulunan yiyecek ve içecekleri düzenli olarak kontrol edip, bozulmadan nasıl saklamanız gerektiğini büyüklerinizden öğrenmelisiniz."

Deprem çantasında neler bulunmalı?

Deprem çantasında bulunması gereken malzemeler şunlardır:

-Özellikle yüksek kalorili, vitamin ve karbonhidrat içeren, su kaybını önleyen ve dayanıklı (çabuk bozulmayacak olan) gıdalar

-Konserve, kuru meyveler, tahin–pekmez, meyve suyu vb. bulunması.

Deprem çantasının içerisinde olması gereken belgeler ise şunlardır:

-Kimlik kartları (nüfus cüzdanı, ehliyet vb.)

-Tapu, sigorta, ruhsat belgeleri,

-Zorunlu Deprem Poliçesi,

-Diplomalar,

-Çorap,

-Yağmurluk,

-İklime uygun giysiler,

-Pasaport, banka cüzdanı vb.

-Diğer (evcil hayvan sağlık karnesi, vb.)

-Giyecekler;

-İç çamaşırı,