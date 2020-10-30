Deprem çantasında olması gerekenler nelerdir? Deprem çantası nasıl hazırlanır?

İzmir'de yaşanan deprem sonrası deprem çantasında neler olmalı sorusu gündeme geldi. Depreme hazırlanmak amacıyla önceden yapılması gerekenlerin başında deprem çantası geliyor.

İzmir'in Seferihisar ilçesinde meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem sonrasında vatandaşlar büyük korku yaşadı. Depreme hazırlıksız yakalanmamak adına deprem çantasının hazır olması gerektiği bir kez daha önem kazandı.

İşte deprem çantası hazırlama konusunda AFAD tarafından verilen bilgiler.

DEPREM ÇANTASI NASIL HAZIRLANIR?

Afetlerden hemen sonra ihtiyaç duyabileceğiniz malzemelerin bulunduğu bir Afet ve Acil Durum Çantanızın hazır ve ulaşılabilecek bir yerde olması önemlidir. Çanta, sorumlu olduğunuz kişi/kişiler (bebekler, yaşlılar, engelliler) ve varsa evcil hayvanlarınız için gerekli ihtiyaçları da içermelidir.



Bir afet sonrası yiyecek, içecek ve acil ihtiyaçları temin edebileceğiniz yerlere ulaşamayabilirsiniz. Küçük yaralanmalarınız varsa bunları kendiniz giderebilirsiniz.

Bu tip durumlar için afet çantanızın içinde olması gerekenleri doğru belirleyip, çantanızı kolay ulaşacağınız bir yerde saklamanız çok önemlidir. Afet ve Acil Durum Çantası sadece evinizde, iş yerinizde değil okulunuzda, sınıfınızda da olmalıdır.

DEPREM ÇANTASINDA NELER OLMALI?