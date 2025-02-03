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Haber Merkezi

6 Şubat 2023...

Türkiye tarihinin en büyük felaketlerinden biri olarak tarihe geçti.

Kahramanmaraş merkezli depremler adeta 11 şehri yerle bir etti. Tarihe 'asrın felaketi' olarak geçen bu şiddetli deprem, günler sonra 2'inci yılını geride bırakacak.

Başta Kahramanmaraş ve Hatay'da olmak üzere 11 ilde yaşanan yıkım tüm ülkeyi sarssa da devlet ve millet erkenden toparlandı.

İLK GÜNDEN İTİBAREN BAŞLAYAN SEFERBERLİK

Depremin ilk anlarından itibaren sahaya çıkan tüm birimler, tüm imkanları seferber etti.

Önce enkaz altındaki canlar kurtarıldı, daha sonra kalıcı konutların inşasına kadar depremzedelerin barınma gereksinimleri karşılandı.

Ve arkasından tüm deprem bölgesini ayağa kaldıracak, yeniden inşa edecek büyük seferberlik başladı...

Bu kapsamda felaketin ilk saatlerinden itibaren sahaya çıkan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum liderliğinde yeniden inşa süreci kararlı bir şekilde devam ediyor.

Çalışmalar neticesinde 2 yıl içinde büyük bir atılımla depremzedelerin çoğu yeni yaşam alanlarına kavuştu. 11 ilde bugüne kadar 169 bin 171 konut, 149 iş yeri ve 32 bin 260 köy evi olmak üzere toplam 201 bin 580 bağımsız bölüm teslim edildi.

ŞİMDİYE KADAR TESLİM EDİLEN KONUTLAR

Bu kapsamda;

Adana: 12 bin 522 bağımsız bölüm (11 bin 899’u konut, 89’u iş yeri ve 534’ü köy evi)

Adıyaman: 43 bin 573 bağımsız bölüm (30 bin 835’i konut, 2 bin 580’i iş yeri ve 10 bin 158’i köy)

Diyarbakır: 17 bin 577 bağımsız bölüm (16 bin 27’si konut, 251’i iş yeri ve bin 299’u köy evi)

Elazığ: 13 bin 142 bağımsız bölüm (10 bin 261’i konut, 87’si iş yeri, 2 bin 794’ü köy evi)

Gaziantep: 29 bin 500 bağımsız bölüm (23 bin 694’ü konut, bin 219’u iş yeri ve 4 bin 587’si köy evi)

Hatay: 153 bin 248 bağımsız bölüm (133 bin 382’si konut, 9 bin 103’ü iş yeri ve 10 bin 763’ü köy evi)

Kahramanmaraş: 74 bin 187 bağımsız bölüm (53 bin 976’sı konut, 6 bin 397’si iş yeri ve 13 bin 814’ü köy evi)

Kilis: 2 bin 861 bağımsız bölüm (1854’ü konut, 4’ü iş yeri ve 1003’ü köy evi)

Malatya: 79 bin 420 bağımsız bölüm (55 bin 496’sı konut, 10 bin 714’ü iş yeri ve 13 bin 210’u köy evi)

Osmaniye: 12 bin 218 bağımsız bölüm (9 bin 366’sı konut, 760’ı iş yeri ve 2 bin 92’si köy evi)

Şanlıurfa: 14 bin 735 bağımsız bölüm (12 bin 69’u konut, 103’ü iş yeri ve 2 bin 563’ü köy evi) hak sahiplerine teslim edildi.

2025'TE BİNLERCE KONUT DAHA TESLİM EDİLECEK

Diğer yandan konut yapımı da sürüyor.

Binlerce personel şantiyelerde 7/24 çalışma esasına göre üretime devam ediyor.

Deprem bölgesindeki 11 ilde 2025 yılı sonunda 358 bin 859 konut, 31 bin 307 iş yeri ve 62 bin 817 köy evi olmak üzere toplam 452 bin 983 bağımsız bölüm hak sahiplerine teslim edilmiş olacak.

MURAT KURUM'UN KARARLILIĞI

Bakan Murat Kurum'un deprem bölgesinin ayağa kaldırılmasında payı büyük.

Göreve döndüğü günden bu yana büyük bir azimle çalışmaları yürüten Bakan Murat Kurum, deprem bölgesindeki çalışmalarla ilgili yaptığı son açıklamada şunları söylemişti:

"Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliği, devletimizin gücü, milletimizin desteğiyle 11 ilimizin her yerinde, ilçelerinde gece gündüz demeden çalışıyoruz.

Her işimizi şehrin ileri gelenleriyle birlikte istişare ederek yapmaya gayret ediyoruz. Yeni yuvalarımızı 1 saat daha erken teslim etme motivasyonuyla çalışıyoruz. İlk günkü aşkla, motivasyonla da son konut teslim edilene kadar çalışmaya devam edeceğiz."