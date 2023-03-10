Deprem felaketinde 33'üncü gün: Can kaybı 47 bin 932’ye yükseldi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 47 bin 932’ye çıktığını duyurdu.

Türkiye, 6 Şubat'ta asrın felaketi ile sarsıldı.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 2 şiddetli deprem geniş bir coğrafyada hissedilerek 11 ili vurdu.

Ülkenin güneyini adeta enkaza çeviren afette binlerce bina yerle bir oldu.

Devletin tüm kurumlarının seferber edildiği depremde, yaralar sarılmaya başlandı. Afetzedelerin barınmadan beslenmeye tüm ihtiyaçları karşılanmaya başladı.

Öte yandan enkaz kaldırma çalışmaları da devam ederken, afet konutları için de planlamalar yapıldı ve ilk kazmalar vuruldu.

Bölgede hayatın normale dönmesi için bakanlar, STK'lar, gönüllüler, Mehmetçik bir mücadele ortaya koyuyor.

Bugün 33'üncü güne ulaşılan büyük felakette, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıklamalarda bulundu.

47 bin 932 can kaybı

Depremin vurduğu Malatya'da yürütülen çalışmalara ilişkin bilgilendirmeler yapan Bakan Soylu, bilançoyu da açıkladı.

Soylu şu ifadeleri kullandı: