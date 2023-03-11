Deprem felaketinde adeta yerle bir olan Hatay Antakya'da 2000 yıllık su kemeri ayakta kaldı Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerde büyük yıkıma uğrayan Antakya ilçesinde Roma Dönemi'nden kalma 2000 yıllık su kemeri ve çevresindeki evler zarar görmedi. Yaklaşık 20 metre yükseklik ve 2,5 metre genişliğe sahip su kemeri, günümüzde üzerinden ve altından araçların geçebildiği köprü vazifesi görüyor.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki büyük deprem binlerce yapının yıkılmasına neden oldu.

11 ilimizde çok sayıda yapının ağır hasar almasına da yol açan sarsıntılara rağmen ayakta kalmayı başaran bazı yapılar da dikkat çekti.

2000 yıllık su kemeri sağlam kaldı

Büyük yıkıma uğrayan Hatay'ın Antakya ilçesinde Roma Dönemi'nden kalma su kemeri ve çevresindeki evler ayakta kaldı.

Defne ilçesindeki Harbiye bölgesinden Antakya'ya su getirmek için Roma İmparatoru Trajan tarafından 2. yüzyılda yaptırıldığı bilinen, yaklaşık 20 metre yükseklik ve 2,5 metre genişliğe sahip su kemeri, günümüzde üzerinden ve altından araçların geçebildiği köprü vazifesi görüyor.

Tarihi su kemeri asrın felaketinin yaşandığı 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremler ile 20 Şubat'taki Defne merkezli 6,4 büyüklüğündeki depremi hasarsız atlattı.

"Depremde hiç zarar görmedi"

Su kemerinin yakınında evi bulunan Mehmet Sağanak, tarihi yapının ve çevresindeki evlerin depremde ciddi hasar görmediğini söyledi.

Habib-i Neccar Dağı eteklerindeki bölgenin kayalık alan üzerine kurulu olduğunu anlatan Sağanak, şöyle devam etti:

Bizim evlerimiz 65-70 yıllık. Mahallemizdeki tarihi su kemeri de depremlere rağmen ayakta duruyor. Eski tarihlerden beri halen ayakta olduğu biliniyor. Kemerin yağmur nedeniyle oluşan sarkıkları var. Bu sarkıklara 'memek' deniliyor. Bundan dolayı halk arasında 'memekli köprü' olarak da adlandırılıyor. Bu sarkıklardan 2-3'ünün düştüğünü gördük. Zeminin sağlam olması sayesinde kemer depremde hiç zarar görmedi.

Su kemerinin halihazırda köprü olarak kullanıldığını vurgulayan Sağanak, ağır tonajlılar hariç üzerinden tüm araçların geçebildiğini sözlerine ekledi.