Deprem felaketine rağmen HDP'nin halaylı müzikli Nevruz kutlamasına tepki Ülkede yaşanan deprem ve sel felaketindeki onca acılara rağmen Batman'da HDP'nin, Nevruz bahanesiyle yüksek sesli müzik eşliğinde halaylar çekip zılgıtlar atması vatandaşların tepkisine neden oldu.

6 Şubat'ta 11 ilde yaşanan deprem ve 14 Mart'taki sel felaketi nedeniyle ülkemizde birçok kişi evsiz kaldı, on binlerce insanımız yaralandı ve binlerce kişi hayatını kaybetti.

Yaşanan felaketin acısı henüz bu kadar taze ve devlet millet el ele vererek yaraları sarmaya çalışırken HDP’nin Batman’da Nevruz kutlamaları, mitinge çevrilerek zılgıtlar ve yüksek sesli müzik eşliğinde halaylar çekildi.

Bu müzikli halaylı etkinlik Batmanlı vatandaşların tepkisine yol açtı.

"Diyarbakır'daki depremde hayatını kaybedenler Kürt değil miydi"

HDP’nin Batman’da yaptığı kutlamaları kınayan bir vatandaş, "Batman’da HDP’nin yaptığı Nevruz kutlamalarını reddediyor ve kınıyoruz. HDP hiçbir zaman Kürt halkını düşünmedi. Kürt halkını düşünmüş olsaydı yaşanan depremin ve selin ardından bu kutlamaları yapmazdı. Diyarbakır'da çöken binalarda, Şanlıurfa’daki selde hayatını kaybedenler Kürt değil miydi? Bunları düşünmüş olsaydılar Batman’da yaptıkları kutlamalarda halay çekmezlerdi." dedi.

"Yediğimiz yemek bile kursağımızda kalırken.."

Yapılan Nevruz kutlamalarında yaşananların hoş olmadığını belirten ismini vermeyen başka bir vatandaş, "Batman’da HDP’nin yaptığı Nevruz kutlamalarında çok hoş olmayan görüntülere şahit olduk. HDP’nin müzikli kutlamalar yapması, halaylar çekmesi hoş bir şey değildir.

Yakın komşu olan ilimiz Diyarbakır’da yaşanan acılar devam ederken, ülkemizde birçok ilde depremzedeler onca acılar yaşarken ve hepimiz bu kadar üzgünken, evimizde rahat oturamazken, yediğimiz sıcak bir yemek bile boğazımızda kalırken onların müzik eşliğinde halaylar çekip kutlamalar yapması kabul edilecek bir durum değildir. Bu durumu kınıyorum." diye konuştu.

"Artık HDP’ye 'yeter' diyoruz"

HDP’nin müzik eşliğinde halaylar çekmesine tepki gösteren bir başka vatandaş ise konuşmasında, "Türkiye’de bu acılar yaşanırken, HDP’liler gidip Batman’da eğleniyorlar. Zılgıtlar çalıyorlar. Bizler bu acıları çekerken; ülkece yaşananların üstesinden gelebilmek, bunları atlatmaya çalıştığımız bir zamanda gidip eğleniyor ve ardından 'Biz Kürtleri seviyoruz' diyorlar.

Bunların nasıl bir alakası var Kürtler ile? Bunların hiçbir zerre kadar Kürtler ile alakası yok. Bizim içimiz kan ağlarken onlar gidip kutlamalar yapıp eğleniyorlar. Yeter diyoruz, yeter" şeklinde konuştu.

Batman’da Nevruz bahanesiyle kutlamaları mitinge çeviren HDP’liler yüksek sesli müzik eşliğinde halaylar çektirmiş, bazı PKK yandaşları direklere tırmanarak PKK paçavralarını açmıştı.