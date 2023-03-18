Deprem için bir rapor daha yayınlandı! Hasarın en temel nedeni zemin sıvılaşması Kahramanmaraş depreminin ardından bölgeye gelen akademisyenler hazırladıkları raporla depremin nedenlerine ve bundan sonra izlenecek yollara ışık tutuyor.

Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü de deprem bölgesinde çalışma yapan kurumlardan birisi oldu.

Akademisyenler deprem bölgesindeki izlenimleri raporlaştırıldı

Üniversitenin hazırladığı raporda Gölbaşı (Adıyaman) ve İskenderun (Hatay) ilçelerinde zemin sıvılaşması probleminin üzerinde duruldu.

"Hasarın en temel nedeni zemin sıvılaşması"

Bölgedeki zeminde özellikle kum fışkırmaları ve kum konileri şeklinde gözlendiği belirtilerek, her iki ilçede de hasarın en temel nedeni sıvılaşma gibi zemin problemleri olarak gösterilebileceğine dikkat çekildi.

Akademisyenler, Adıyaman'ın Gölbaşı ve Hatay'ın İskenderun ilçelerinde hasarın en temel nedeninin, sıvılaşma gibi zemin problemleri olarak gösterilebileceğini belirledi.

Bölge, deprem etkileri açısından incelendi

GTÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Afetlere Karşı Dirençli Toplumlar Oluşturmak İçin Araştırma ve Eğitim Merkezi (MARTEST) Projesi kapsamında, depremlerin sahada oluşturduğu etkileri araştırmak, bilgi edinmek ve gözlem yapmak üzere öğretim üyeleri ve lisansüstü öğrencilerden oluşan çalışma grubu 11-18 Şubat'ta bölgede incelemelerde bulundu.

"Hasarlı binaların ikinci depremin etkisiyle yıkıldığı bilgisine ulaşıldı"

Rapora göre, Göksun, Elbistan, Kahramanmaraş, Pazarcık, Gölbaşı (Adıyaman), Gaziantep, Nurdağı, İslahiye, Antakya, İskenderun ve Adana il/ilçe ve mahallerinde, iki depremin merkez üstü başta olmak üzere, fay eğim, doğrultu ve yüzey kırığı gözlemleri, alt ve üst yapılarda hasar gözlemleri başta olmak üzere sıvılaşma, kaya düşmesi, boru hatlarında meydana gelen hasarlar, kara yolu hasarları yerinde incelenerek değerlendirme yapıldı.

Çalışmalarda, Göksun'un güneyinde Aslanbeyçiftliği, Temürağa, Hacıömer, Yağmurlu, Karaömer mahallerinde incelemelerde bulunuldu, yapısal hasarların nedenleri incelendi ve Çardak Fayı'nın yüzeyde oluşturduğu olduğu kırık düzlemi fay, kar örtüsüne rağmen görüntülendi.

"Eski Kahramanmaraş'ın kurulduğu alan yumuşak zemine sahip"

Kahramanmaraş il merkezinde yapılan saha gözlemlerinde, yoğun yapısal hasarlara rastlanıldığı aktarılan raporda şunlar kaydedildi:

Eski Kahramanmaraş'ın kurulduğu alanın alüvyonal genç ve yumuşak zemine sahip olduğu, ana kayanın derinde bulunduğu ve deprem sırasında açığa çıkan ivme nedeniyle geniş bir periyot aralığında görülen yüksek ivme değerlerinin özellikle bu zemin koşullarında rezonans etkisiyle yıkıma neden olduğu düşünülmektedir.

Zemin sıvılaşması problemi