Deprem konutları teslim ediliyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yaraların sarılması için hemen harekete geçtik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni’ne canlı bağlantı ile katıldı.
"15 milyar liralık kaynakla 2 milyon kişiye ulaştık"
Depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Kalanların yanında olduk, olacağız. Depremzedelerimizin geçici olarak gittikleri yerlerde onlara dört elle sarılan vatandaşlarıma teşekkür ediyorum.
Her afetzedenin yanında olduk. Taşınmadan kiraya, geçici barınmaya kadar 15 milyar liralık kaynakla 2 milyon kişiye ulaştık.
Gece gündüz çalışıyor, tüm dönüşleri hızlı bir şekilde sağlıyoruz. Geçtiğimiz ayın başlarında yapımı tammalanan konutları teslim etmiştik. Bugün de başlattığımız kura ile 30 bin 723 vatandaşımızı daha evlerine kavuşturuyoruz.
Yıl sonuna kadar 200 bin konut hedefi
Hedef yıl sonuna kadar 200 bin konut vermek. 1,5 ayda 76 bin konut sayısını aşmış bulunuyoruz. Hedeflerimizi yerine getirmeye çok az kaldı. Amacımız yaşkalık 390 bin konut, 11 bin 500 ahır, 40 bin 500 iş yerinden oluşan 442 bin hak sahibinin tamamını yuvalarına ve iş yerlerine kavuşturmaktır.
"Sadece bu yıl 1 trilyon liranın üzerinde kaynak ayırdık"
Sadece bu yıl 1 trilyon liranın üzerinde kaynak ayırdık. Geçtiğimiz yıl da aynı miktarda harcama yaptık. Bunlar sadece bütçeden yapılan harcama. STK'ların vaandaşlarımızın katkıları bunun dışındadır. Ülkemizin ve şehirlerimizin üzerindeki deprem yükünü tümüyle kaldırmayı hedefliyoruz.
Böyle bir yükün altından milli dayanışma, afetle mücadele ve konut inşası alanındaki güçlü birikimimizle ancak biz kalkalbilirdik. Canımızdan bir parça olan deprem bölgesinin yaralarını sarmak için gece gündüz çalıştık. Şehirlerimizi, konutların yanında cadde ve meydanlarıyla, üretim ve istihdam alanlarıyla şehirlerimizi yeniğ baştan tasarlıyoruz.
Ülkemizin tamamıyla birlikte deprem bölgemizi de Türkiye Yüzyılına hazırlıyoruz. Hiçbir gündemin bizi deprem bölgesiyle ilgili programımızdan uzaklaştırmasına izin vermiyoruz. Geçtiğimiz mayıs ayında cumhurbaşkanını belirlediğiniz önemli bir seçim yaşadık. Şimdi de yeni bir seçimin arifesindeyiz. Bölgemizde çatışmalar sürekli genişliyor.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış