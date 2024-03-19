Deprem konutları teslim ediliyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yaraların sarılması için hemen harekete geçtik Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, deprem konutları teslim töreninde konuşuyor.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni’ne canlı bağlantı ile katıldı.

"15 milyar liralık kaynakla 2 milyon kişiye ulaştık"

Depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Kalanların yanında olduk, olacağız. Depremzedelerimizin geçici olarak gittikleri yerlerde onlara dört elle sarılan vatandaşlarıma teşekkür ediyorum.



Her afetzedenin yanında olduk. Taşınmadan kiraya, geçici barınmaya kadar 15 milyar liralık kaynakla 2 milyon kişiye ulaştık.



Gece gündüz çalışıyor, tüm dönüşleri hızlı bir şekilde sağlıyoruz. Geçtiğimiz ayın başlarında yapımı tammalanan konutları teslim etmiştik. Bugün de başlattığımız kura ile 30 bin 723 vatandaşımızı daha evlerine kavuşturuyoruz.

Yıl sonuna kadar 200 bin konut hedefi

Hedef yıl sonuna kadar 200 bin konut vermek. 1,5 ayda 76 bin konut sayısını aşmış bulunuyoruz. Hedeflerimizi yerine getirmeye çok az kaldı. Amacımız yaşkalık 390 bin konut, 11 bin 500 ahır, 40 bin 500 iş yerinden oluşan 442 bin hak sahibinin tamamını yuvalarına ve iş yerlerine kavuşturmaktır.

"Sadece bu yıl 1 trilyon liranın üzerinde kaynak ayırdık"