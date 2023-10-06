Deprem konutlarında sona doğru! Osmaniye'de afetzedeler evlerine yerleşecek 6 Şubat depremlerinden etkilenen afetzedeler için inşa edilen kalıcı konutların ilk etabı, aralık ayında hak sahiplerine teslim edilecek.

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AA

Asrın felaketinin üzerinden bugün 8 ay geçti.

Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve 11 ilde etkili olan depremlerin ardından bölgede çalışmalar sürüyor.

Depremzedelerin yaralarını sarmak adına yürütülen çalışmalarla şehirlerin yeniden ayaklanması amaçlanıyor.

Bu süreçte önemli bir yol katedildi.

Kalıcı konutlar yükseldi

Devletin tüm imkanlarını seferber etmesiyle kalıcı konutlara vakit kaybetmeden başlandı.

Fay hattından uzak yatay ve yöresel mimariye uygun konutlar için harekete geçildi.

Söz verildiği gibi konutların 1 yıl gibi kısa sürede tamamlanması için büyük bir mücadele ortaya koyuldu.

Konutlar kısa sürede yükselmeye başladı.

Osmaniye'nin deprem konutları tamamlandı

Bir çalışma da Osmaniye'de yürütüldü. Kentte, afetin ardından Toplu Konut İdaresi Başkanlığının (TOKİ) başlattığı konut yapım çalışmaları sürüyor.

Depremzedeler için kent merkezi ile Düziçi, Hasanbeyli, Toprakkale ve Sumbas ilçelerine inşa edilecek 12 bin 243 konuttan 4 bininin yapımı devam ediyor.

Aralık ayında teslim edilecek

TOKİ'nin 2+1 ve 3+1 şeklinde inşa ettiği konutların ilk etabının hak sahiplerine teslimine aralık ayında başlanması hedefleniyor.

Bin 700 konut için ihale süreci devam ediyor

Toprakkale ilçesindeki inşaat alanını ve yapımı tamamlanan örnek daireyi gezen Vali Erdinç Yılmaz, kent genelinde 4 bin konutun yapımının hızla devam ettiğini, bin 700 yeni konut için de ihale sürecinde olunduğunu söyledi.

Bin 356 da köy evi inşa edilecek

Yılmaz, konutların depreme dayanıklı ve modern şekilde inşa edildiğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Konutlarımızın yapımı hızla devam etmektedir. Bunları bir an evvel bitirip depremden etkilenen, evi yıkılan, ağır hasar alan ve evi olmayan, depremden dolayı evsiz kalan vatandaşlarımızın hizmetine sunmak istiyoruz. Yapımı devam eden konutlarımızın teslimine aralık ayında başlanacak. Hedefimiz yıl sonuna kadar hak sahiplerine evlerini teslim etmek."

Depremden etkilenen Osmaniye'de 12 bin 243 kalıcı konutun yanı sıra bin 356 da köy evi inşa edilecek.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)