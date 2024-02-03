Deprem konutlarının teslimatları başlıyor 6 Şubat depremlerinin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından inşa edilen deprem konutlarının teslimine başlanıyor.

AA & Ensonhaber

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen etkilenen illerde inşa edilen 46 bin konut, şubat ayının ilk günlerinde kurayla hak sahiplerine teslim edilecek.

İlk kura çekim ve anahtar teslim töreni bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Hatay'da gerçekleştirilecek.

Erdoğan, 4 Şubat Pazar günü Gaziantep’te inşa edilen deprem konutlarının teslim törenine, önümüzdeki hafta içi ise Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Adıyaman ve Elazığ’da düzenlenecek anahtar teslim törenlerine katılacak.

Kısa zaman içinde 75 bin konut teslim edilecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın depremden etkilenen diğer illeri de ilerleyen günlerde ziyaret etmesi bekleniyor.

Önümüzdeki iki ay içinde teslim edilen konut sayısı 75 bine ulaşacak.