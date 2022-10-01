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    Deprem mi oldu? 1 Ekim 2022 nerede deprem oldu?

    Erzincan'da meydana gelen depremi hisseden vatandaşlar, "Deprem mi oldu?" sorusunu araştırıyor. AFAD, Erzincan'ın Tercan meydana gelen depremin büyüklüğünü duyurdu.
    • 01.10.2022 - 09:03
    • Güncelleme : 01.10.2022 - 09:03
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    Deprem mi oldu? 1 Ekim 2022 nerede deprem oldu?

    Erzincan'da meydana gelen depremin şiddeti, vatandaşlar tarafından merak ediliyor...

    Kısa süreli paniğe neden olan depremin ardından vatandaşlar, arama motorlarında ''Deprem mi oldu, nerede deprem oldu, kaç büyüklüğünde?'' sorularının yanıtlarını araştırıyor.

    AFAD tarafından ise Erzincan'ın Tercan ilçesinde meydana gelen depremin şiddeti duyuruldu.

    Bugün meydana gelen depremlerin listesi, 1 Ekim 2022 AFAD son depremler listesinde yerini aldı.

    Peki Erzincan depreminin şiddeti kaç? İşte detaylar...

    Erzincan depreminin şiddeti kaç?

    Erzincan'ın Tercan ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Erzincan'ın Tercan ilçesinde saat 08.41'de 4,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem, yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

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    Deprem mi oldu? 1 Ekim 2022 nerede deprem oldu? #1


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