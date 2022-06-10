Deprem mi oldu? 10 Haziran 2022 nerede deprem oldu?

Deprem mi oldu? 10 Haziran 2022 nerede deprem oldu?

Van'da meydana gelen depremi hisseden vatandaşlar, "Deprem mi oldu?" sorusunu araştırıyor. AFAD, Van Tuşba'da meydana gelen depremin büyüklüğünü duyurdu.

Van'da meydana gelen depremin şiddeti, vatandaşlar tarafından merak ediliyor...

Kısa süreli paniğe neden olan depremin ardından vatandaşlar, arama motorlarında ''Deprem mi oldu, nerede deprem oldu, kaç büyüklüğünde?'' sorularının yanıtlarını araştırıyor.

AFAD tarafından ise Van'ın Tuşba ilçesinde meydana gelen depremin şiddeti duyuruldu.

Bugün meydana gelen depremlerin listesi, 10 Haziran 2022 AFAD son depremler listesinde yerini aldı. Peki Van depreminin şiddeti kaç? İşte detaylar...

Van depreminin şiddeti kaç?

Van'ın Tuşba ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremin saat 09.02'de; yerin 6.95 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini açıkladı.

Öte yandan depremden iki dakika sonra da 3.8 büyüklüğünde artçı deprem kaydedildi.

DHA'nın haberine göre; kent merkezinde de hissedilen deprem kısa süreli paniğe sebep oldu. Deprem nedeniyle şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi.