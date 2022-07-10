Deprem mi oldu? 10 Temmuz 2022 nerede deprem oldu?

Deprem mi oldu? 10 Temmuz 2022 nerede deprem oldu?

Van'da meydana gelen depremi hisseden vatandaşlar, "Deprem mi oldu?" sorusunu araştırıyor. AFAD, Van Tuşba'da meydana gelen depremin büyüklüğünü duyurdu.

Van'da meydana gelen depremin şiddeti, vatandaşlar tarafından merak ediliyor...

Kısa süreli paniğe neden olan depremin ardından vatandaşlar, arama motorlarında ''Deprem mi oldu, nerede deprem oldu, kaç büyüklüğünde?'' sorularının yanıtlarını araştırıyor.

AFAD tarafından ise Van'ın Tuşba ilçesinde meydana gelen depremin şiddeti duyuruldu.

Bugün meydana gelen depremlerin listesi, 9 Temmuz 2022 AFAD son depremler listesinde yerini aldı. Peki Van depreminin şiddeti kaç? İşte detaylar...

Van depreminin şiddeti kaç?

AFAD verilerine göre; Van'ın Tuşba ilçesinde saat 12.37'de 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.