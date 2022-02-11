Deprem mi oldu? 11 Şubat 2022 nerede deprem oldu?

Deprem mi oldu? 11 Şubat 2022 nerede deprem oldu?

Ege'de meydana gelen depremi hisseden vatandaşlar deprem mi oldu? sorusunu araştırıyor. AFAD, Ege açıklarında meydana gelen depremin büyüklüğünü duyurdu. İşte Ege deprem saati ve şiddeti...

Ege'de meydana gelen depremin şiddeti, vatandaşlar tarafından merak ediliyor...

Kısa süreli paniğe neden olan depremin ardından vatandaşlar, arama motorlarında ''Deprem mi oldu, nerede deprem oldu, kaç büyüklüğünde?'' sorularının yanıtlarını araştırıyor.

AFAD tarafından Muğla'nın Bodrum ilçesinde meydana gelen depremin şiddetini duyuruldu.

Bugün meydana gelen depremlerin listesi, 11 Şubat 2022 AFAD son depremler listesinde yerini aldı. Peki Ege depremi şiddeti kaç? İşte detaylar...

EGE DEPREMİ ŞİDDETİ KAÇ?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) Twitter hesabı üzerinden yapılan bilgilendirmeye göre, Gökova Körfezi'nde Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında saat 19.18'de 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremde herhangi bir olumsuz duruma rastlanmadı.