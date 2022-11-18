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    Deprem mi oldu? 18 Kasım Cuma günü nerede deprem oldu? AFAD ve Kandilli son depremler listesi!

    Yurt genelinde yaşayan vatandaşlar bugün sallantı olup olmadığını merak ediyor. Bugün İzmir ve Muğla bölgelerinde sallantılar yaşandı. Peki 18 Kasım Cuma günü nerede deprem oldu?
    • 18.11.2022 - 10:12
    • Güncelleme : 18.11.2022 - 10:13
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    Deprem mi oldu? 18 Kasım Cuma günü nerede deprem oldu? AFAD ve Kandilli son depremler listesi!

    Vatandaşlar tarafından "Deprem mi oldu?" sorusu merak ediliyor. Gün içinde sallantı hisseden vatandaşlar AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından her gün yayınlanan deprem bilgileri ve saatlerini sorgulamaya koyuldu. Peki bugün nerede deprem oldu?

    18 Kasım 2022 nerede deprem oldu?

    Gün içerisinde belli belirsiz sarsıntılar hisseden vatandaşlar "Deprem mi oldu?" şeklinde sorgulamalar yapıyor. Bugün gün içinde İzmir ve Muğla bölgelerinde çeşitli sallantılar meydana geldi.

    İzmir 3.3 ile ve Muğla 4.1 ile sallandı.

    İşte Kandilli Rasathanesi'nin 18 Kasım 2022 deprem verileri:

    Deprem mi oldu? 18 Kasım Cuma günü nerede deprem oldu? AFAD ve Kandilli son depremler listesi! #1

    18 Kasım 2022 AFAD deprem verileri:

    Deprem mi oldu? 18 Kasım Cuma günü nerede deprem oldu? AFAD ve Kandilli son depremler listesi! #2


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