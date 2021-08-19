Deprem mi oldu? 19 Ağustos 2021 nerede deprem oldu? AFAD son depremler..

Deprem mi oldu? 19 Ağustos 2021 nerede deprem oldu? AFAD son depremler..

Datça'da meydana gelen depremi hisseden vatandaşlar, "Deprem mi oldu?" sorusunu araştırıyor. AFAD, Datça'da meydana gelen depremin büyüklüğünü duyurdu. Peki ,Muğla depreminin şiddeti kaç?

Muğla'nın Datça ilçesinde geçtiğimiz haftalarda 5,0 ve 4,1 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmişti.

Datça bugün yine sallanırken, bölge halkı depremin şiddetini araştırmaya başladı.

Depremi hisseden vatandaşlar, "Deprem mi oldu, nerede deprem oldu, kaç büyüklüğünde?" sorularını gündeme taşıdı.

Depremin korkusu ve şokunu atlatan vatandaşlar, en doğruyu bilgiye ulaşmak istiyor.

Depremin şiddeti ise Twitter hesabı üzerinden açıklama yapan AFAD tarafından duyuruldu.

Bugün meydana gelen depremlerin listesi, 19 Ağustos 2021 Kandilli ve AFAD son depremler listesinde yerini aldı.

Peki, Muğla depremi şiddeti kaç? İşte detaylar...

MUĞLA DEPREMİNİN ŞİDDETİ KAÇ?

AFAD'ın verilerine göre, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 3,9, 2,0, 4,6 ve 3,4 büyüklüklerinde 4 deprem meydana geldi. Depremler sonrası, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi verildi.

AFAD'dan yapılan açıklamada,"Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 14.26'da 4,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz." denildi.



