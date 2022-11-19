Deprem mi oldu? 19 Kasım 2022 Cuma günü nerede deprem oldu? İşte AFAD ve Kandilli son depremler listesi!

Deprem mi oldu? 19 Kasım 2022 Cuma günü nerede deprem oldu? İşte AFAD ve Kandilli son depremler listesi!

Vatandaşlar bugün herhangi bir deprem olup olmadığını merak ediyor. Bugün İzmir ve Antalya bölgelerinde sallantılar yaşandı. Peki 19 Kasım Cumartesi günü nerede deprem oldu?

Türkiye'de yaşayan vatandaşlar tarafından "Deprem mi oldu?" sorusu merak ediliyor. Gün içinde çeşitli sallantılar hisseden vatandaşlar AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından her gün yayınlanan deprem bilgileri ve saatlerini araştırmaya koyuldu. Peki bugün nerede deprem oldu?

19 Kasım 2022 nerede deprem oldu?

AFAD ve Kandilli tarafından her gün depremler paylaşılıyor. Gün içerisinde belli belirsiz sarsıntılar hisseden vatandaşlar "Deprem mi oldu?" şeklinde sorgulamalar yapıyor. Bugün gün içinde İzmir ve Antalya bölgelerinde çeşitli sallantılar meydana geldi.

İzmir 3.3 ile ve Antalya 2.7 ile sallandı.

İşte Kandilli Rasathanesi'nin 19 Kasım 2022 deprem verileri:





19 Kasım 2022 AFAD deprem verileri: