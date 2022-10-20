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    Deprem mi oldu? 20 Ekim 2022 nerede deprem oldu?

    Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremi hisseden vatandaşlar, "Deprem mi oldu?" sorusunu araştırıyor. AFAD, Kahramanmaraş'ın Pazarcık meydana gelen depremin büyüklüğünü duyurdu.
    • 20.10.2022 - 14:55
    • Güncelleme : 20.10.2022 - 15:59
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    Deprem mi oldu? 20 Ekim 2022 nerede deprem oldu?

    Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin şiddeti, vatandaşlar tarafından merak ediliyor...

    Kısa süreli paniğe neden olan depremin ardından vatandaşlar, arama motorlarında ''Deprem mi oldu, nerede deprem oldu, kaç büyüklüğünde?'' sorularının yanıtlarını araştırıyor.

    AFAD tarafından ise Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen depremin şiddeti duyuruldu.

    Bugün meydana gelen depremlerin listesi, 20 Ekim 2022 AFAD son depremler listesinde yerini aldı. Peki Kahramanmaraş depreminin şiddeti kaç? İşte detaylar...

    Kahramanmaraş'ta depreminin şiddeti kaç?

    AFAD Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada; Kahramanmaraş'ta saat 14.34'te merkez üssü Pazarcık İlçesi olan 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

    Deprem mi oldu? 20 Ekim 2022 nerede deprem oldu? #1

    AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ


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