Deprem mi oldu? 21 Eylül 2021 nerede deprem oldu? AFAD son depremler...

Deprem mi oldu? 21 Eylül 2021 nerede deprem oldu? AFAD son depremler...

Niksar'da meydana gelen depremi hisseden vatandaşlar, "Deprem mi oldu?" sorusunu araştırıyor. AFAD, Niksar'da meydana gelen depremin büyüklüğünü duyurdu. Peki, Tokat Niksar depreminin şiddeti kaç?

Geçtiğimiz aylarda Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde 5 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiş, bu sabah saatlerinde ise Malatya'da deprem olmuştu.

Bugün ise Tokat'ın Niksar ilçesinde bir deprem meydana gelirken, bölge halkı depremin şiddetini araştırmaya başladı.

Depremi hisseden vatandaşlar, "Deprem mi oldu, nerede deprem oldu, kaç büyüklüğünde?" sorularını gündeme taşıdı.

Depremin korkusu ve şokunu atlatan vatandaşlar, en doğruyu bilgiye ulaşmak istiyor.

Depremin şiddeti ise Twitter hesabı üzerinden açıklama yapan AFAD tarafından duyuruldu.

Bugün meydana gelen depremlerin listesi, 21 Eylül 2021 Kandilli ve AFAD son depremler listesinde yerini aldı.

Peki, Tokat Niksar depreminin şiddeti kaç? İşte detaylar...

TOKAT DEPREMİNİN ŞİDDETİ KAÇ?

AFAD'dan edinilen bilgiye göre; Tokat'ın Niksar ilçesinde 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Saat 19.09'da meydana gelen depremin derinliğinin 14,35 km olduğu belirtildi.