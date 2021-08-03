Deprem mi oldu? 3 Ağustos 2021 nerede deprem oldu? AFAD son depremler..

Deprem mi oldu? 3 Ağustos 2021 nerede deprem oldu? AFAD son depremler..

Datça'da meydana gelen depremi hisseden bölge halkı, "Deprem mi oldu?" sorusunu araştırıyor. AFAD, Datça'da meydana gelen depremin büyüklüğünü duyurdu. Peki Muğla depreminin şiddeti kaç?

Sabah saatlerinde meydana gelen 5,0 büyüklüğündeki depremin ardından, Muğla'nın Datça'nın ilçesinde bir deprem daha meydana geldi.

20.40 sularında meydana gelen depremin şiddeti, bölgede yaşayanlar tarafından araştırılıyor.

Vatandaşlar depremin olmasıyla paniğe kapılırken, "Deprem mi oldu, nerede deprem oldu, kaç büyüklüğünde?" sorularının yanıtları araştırılmaya başlandı.

Depremin şiddeti, Twitter hesabı üzerinden açıklama yapan AFAD tarafından duyuruldu.

Bugün meydana gelen depremlerin listesi, 3 Ağustos 2021 Kandilli ve AFAD son depremler listesinde yerini aldı.

Peki, Muğla depremi şiddeti kaç? İşte detaylar...

MUĞLA DEPREMİ ŞİDDETİ KAÇ?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) Twitter hesabı üzerinden yapılan bilgilendirmeye göre, Ege Denizi'nde, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 20.40 sularında bir deprem meydana geldi.

AFAD yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 20.40 sularında 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz.