Petrol
119.71
1.79%
Euro
17.6846
-0.08%
Dolar
16.4647
0.07%
Altın
979.18
-0.99%
Borsa
2601
0.00%
Bitcoin
490.968
-2.12%
BTXN Coin
11.97
-2.76%
Bitexen
24ºC
İstanbul
Çok bulutlu 24 C

    Deprem mi oldu? 3 Haziran 2022 nerede deprem oldu?

    Ege'de meydana gelen depremi hisseden vatandaşlar, "Deprem mi oldu?" sorusunu araştırıyor. AFAD, Ege açıklarında meydana gelen depremin büyüklüğünü duyurdu.
    • 03.06.2022 - 19:43
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Deprem mi oldu? 3 Haziran 2022 nerede deprem oldu?

    Ege'de meydana gelen depremin şiddeti, vatandaşlar tarafından merak ediliyor...

    Kısa süreli paniğe neden olan depremin ardından vatandaşlar, arama motorlarında ''Deprem mi oldu, nerede deprem oldu, kaç büyüklüğünde?'' sorularının yanıtlarını araştırıyor.

    AFAD tarafından ise Muğla'nın Datça ilçesinde meydana gelen depremin şiddeti duyuruldu.

    Bugün meydana gelen depremlerin listesi, 3 Haziran 2022 AFAD son depremler listesinde yerini aldı. Peki Muğla depreminin şiddeti kaç? İşte detaylar...

    Ege depreminin şiddeti kaç?

    AFAD'dan yapılan açıklamada, "Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 19.05'te 4,4 büyüklüğünde bir Deprem meydana geldi" denildi.

    Deprem mi oldu? 3 Haziran 2022 nerede deprem oldu? #1

    AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ


    İlginizi Çekebilir

    Gülşen: Savaşıyorum
    Magazin

    Gülşen: Savaşıyorum

    Almanya'da rahatsızlanan hasta, ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi
    İç Haber

    Almanya'da rahatsızlanan hasta, ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi

    Elektrikli araba devi hisseleri için alım zamanı!
    Tesla

    Elektrikli araba devi hisseleri için alım zamanı!

    Görüş Bildir