Deprem mi oldu? 3 Haziran 2022 nerede deprem oldu?

Deprem mi oldu? 3 Haziran 2022 nerede deprem oldu?

Ege'de meydana gelen depremi hisseden vatandaşlar, "Deprem mi oldu?" sorusunu araştırıyor. AFAD, Ege açıklarında meydana gelen depremin büyüklüğünü duyurdu.

Ege'de meydana gelen depremin şiddeti, vatandaşlar tarafından merak ediliyor...

Kısa süreli paniğe neden olan depremin ardından vatandaşlar, arama motorlarında ''Deprem mi oldu, nerede deprem oldu, kaç büyüklüğünde?'' sorularının yanıtlarını araştırıyor.

AFAD tarafından ise Muğla'nın Datça ilçesinde meydana gelen depremin şiddeti duyuruldu.

Bugün meydana gelen depremlerin listesi, 3 Haziran 2022 AFAD son depremler listesinde yerini aldı. Peki Muğla depreminin şiddeti kaç? İşte detaylar...

Ege depreminin şiddeti kaç?

AFAD'dan yapılan açıklamada, "Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 19.05'te 4,4 büyüklüğünde bir Deprem meydana geldi" denildi.