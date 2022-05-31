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    Deprem mi oldu? 31 Mayıs 2022 nerede deprem oldu?

    Ege'de meydana gelen depremi hisseden vatandaşlar, "Deprem mi oldu?" sorusunu araştırıyor. AFAD, Ege açıklarında meydana gelen depremin büyüklüğünü duyurdu.
    • 31.05.2022 - 19:08
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    Deprem mi oldu? 31 Mayıs 2022 nerede deprem oldu?

    Ege'de meydana gelen depremin şiddeti, vatandaşlar tarafından merak ediliyor...

    Kısa süreli paniğe neden olan depremin ardından vatandaşlar, arama motorlarında ''Deprem mi oldu, nerede deprem oldu, kaç büyüklüğünde?'' sorularının yanıtlarını araştırıyor.

    AFAD tarafından ise Kütahya'nın Gediz ilçesinde meydana gelen depremin şiddeti duyuruldu.

    Bugün meydana gelen depremlerin listesi, 31 Mayıs 2022 AFAD son depremler listesinde yerini aldı. Peki Kütahya depreminin şiddeti kaç? İşte detaylar...

    Ege depreminin şiddeti kaç?

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Kütahya'nın Gediz ilçesinde saat 18.45'te 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı..

    Deprem mi oldu? 31 Mayıs 2022 nerede deprem oldu? #1

    AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ


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