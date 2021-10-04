Deprem mi oldu? 4 Ekim 2021 nerede deprem oldu? AFAD son depremler...

Deprem mi oldu? 4 Ekim 2021 nerede deprem oldu? AFAD son depremler...

Datça'da meydana gelen depremi hisseden vatandaşlar, "Deprem mi oldu?" sorusunu araştırıyor. AFAD, Datça'da meydana gelen depremin büyüklüğünü duyurdu. Peki, Muğla Datça depreminin şiddeti kaç?

Geçtiğimiz aylarda Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde 5 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiş, kısa bir süre önce Malatya ve Tokat'ın Niksar ilçesinde de deprem olmuştu.

Bugün ise Muğa'nın Datça ilçesinde bir deprem meydana gelirken, bölge halkı depremin şiddetini araştırmaya başladı.

Depremi hisseden vatandaşlar, "Deprem mi oldu, nerede deprem oldu, kaç büyüklüğünde?" sorularını gündeme taşıdı.

Depremin korkusu ve şokunu atlatan vatandaşlar, en doğruyu bilgiye ulaşmak istiyor.

Depremin şiddeti ise Twitter hesabı üzerinden açıklama yapan AFAD tarafından duyuruldu.

Bugün meydana gelen depremlerin listesi, 4 Ekim 2021 Kandilli ve AFAD son depremler listesinde yerini aldı.

Peki, Muğla Datça depreminin şiddeti kaç? İşte detaylar...

MUĞLA DEPREMİNİN ŞİDDETİ KAÇ?

AFAD'dan edinilen bilgiye göre; Ege Denizi açıklarında Datça Muğla'da saat: 17:03'te 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi