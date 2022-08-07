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    Deprem mi oldu? 7 Ağustos 2022 nerede deprem oldu?

    Antalya'da meydana gelen depremi hisseden vatandaşlar, "Deprem mi oldu?" sorusunu araştırıyor. AFAD, Antalya'nın Kaş meydana gelen depremin büyüklüğünü duyurdu.
    • 07.08.2022 - 11:29
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    Deprem mi oldu? 7 Ağustos 2022 nerede deprem oldu?

    Antalya'da meydana gelen depremin şiddeti, vatandaşlar tarafından merak ediliyor...

    Kısa süreli paniğe neden olan depremin ardından vatandaşlar, arama motorlarında ''Deprem mi oldu, nerede deprem oldu, kaç büyüklüğünde?'' sorularının yanıtlarını araştırıyor.

    AFAD tarafından ise Antalya'nın Kaş ilçesinde meydana gelen depremin şiddeti duyuruldu.

    Bugün meydana gelen depremlerin listesi, 7 Ağustos 2022 AFAD son depremler listesinde yerini aldı.

    Peki Antalya depreminin şiddeti kaç? İşte detaylar...

    Antalya depreminin şiddeti kaç?

    AFAD verilerine göre; Antalya'nın Kaş ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

    Deprem mi oldu? 7 Ağustos 2022 nerede deprem oldu? #1

    Deprem mi oldu? 7 Ağustos 2022 nerede deprem oldu? #2

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