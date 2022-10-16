Petrol
91.46
-3.29%
Euro
18.0646
-0.45%
Dolar
18.5677
0.15%
Altın
982.33
-1.21%
Borsa
3627
2.07%
Bitcoin
361.888
0.26%
BTXN Coin
9.57
-3.81%
Bitexen
16ºC
İstanbul
Çok bulutlu 16 C

    Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? 16 Ekim 2022 AFAD ve Kandilli son depremler listesi!

    Ülkenin pek çok bölgesinde yaşayan vatandaşlar "Deprem mi oldu?" sorusunu merak ediyor. Bugün Van ve Akdeniz bölgelerinde sallantılar yaşandı. Peki 16 Ekim'de nerede deprem oldu?
    • 16.10.2022 - 09:50
    • Güncelleme : 16.10.2022 - 09:52
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? 16 Ekim 2022 AFAD ve Kandilli son depremler listesi!

    Yurdun birçok farklı bölgesinde yaşayan vatandaşlar tarafından "Deprem mi oldu ve nerede deprem oldu?" soruları araştırlıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından her gün deprem bilgileri ve saatleri vatandaşlarla paylaşılıyor. Peki bugün nerede deprem oldu?

    16 Ekim 2022 nerede deprem oldu?

    Belli belirsiz sarsıntılar hisseden vatandaşlar "Deprem mi oldu?" şeklinde sorgulamalar yapıyor. Bugün gün içinde Van ve Akdeniz  bölgelerinde çeşitli sallantılar meydana geldi.

    Akdeniz 2.5 ile ve Osmaniye 2.7 ile sallandı.

    İşte Kandilli Rasathanesi'nin 16 Ekim 2022 deprem verileri:

    Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? 16 Ekim 2022 AFAD ve Kandilli son depremler listesi! #1

    16 Ekim 2022 AFAD deprem verileri:

    Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? 16 Ekim 2022 AFAD ve Kandilli son depremler listesi! #2


    Bakan Fatih Dönmez: Bartın'daki patlama, ilk belirlemelere göre grizu kaynaklı
    Gündem

    Bakan Fatih Dönmez: Bartın'daki patlama, ilk belirlemelere göre grizu kaynaklı

    Kocaeli'de durdurulan araçtan cephanelik çıktı
    3. Sayfa

    Kocaeli'de durdurulan araçtan cephanelik çıktı

    Hayatını kaybeden genç madencinin babası konuştu
    Gündem

    Hayatını kaybeden genç madencinin babası konuştu

    Görüş Bildir