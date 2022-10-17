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    Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? 17 Ekim 2022 AFAD ve Kandilli son depremler listesi!

    Yurdun birçok bölgesinde yaşayan vatandaşlar "Deprem mi oldu?" sorusunu merak ediyor. Bugün Aydın ve Akdeniz bölgelerinde sallantılar yaşandı. Peki 17 Ekim'de nerede deprem oldu?
    • 17.10.2022 - 09:48
    • Güncelleme : 17.10.2022 - 09:50
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    Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? 17 Ekim 2022 AFAD ve Kandilli son depremler listesi!

    Ülkenin pek çok farklı bölgesinde yaşayan vatandaşlar tarafından "Deprem mi oldu ve nerede deprem oldu?" soruları araştırlıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından her gün deprem bilgileri ve saatleri vatandaşlarla paylaşılıyor. Peki bugün nerede deprem oldu?

    17 Ekim 2022 nerede deprem oldu?

    Belli belirsiz sarsıntılar hisseden vatandaşlar "Deprem mi oldu?" şeklinde sorgulamalar yapıyor. Bugün gün içinde Aydın ve Akdeniz  bölgelerinde çeşitli sallantılar meydana geldi.

    Akdeniz 2.5 ile ve Akdeniz 2.4 ile sallandı.

    İşte Kandilli Rasathanesi'nin 17 Ekim 2022 deprem verileri:

    Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? 17 Ekim 2022 AFAD ve Kandilli son depremler listesi! #1

    17 Ekim 2022 AFAD deprem verileri:

    Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? 17 Ekim 2022 AFAD ve Kandilli son depremler listesi! #2


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