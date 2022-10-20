Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? 20 Ekim 2022 AFAD ve Kandilli son depremler listesi!

Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? 20 Ekim 2022 AFAD ve Kandilli son depremler listesi!

Yurdun birçok bölgesinde yaşayan vatandaşlar "Deprem mi oldu?" sorusunu merak ediyor. Bugün Akdeniz ve Burdur bölgelerinde sallantılar yaşandı. Peki 20 Ekim'de nerede deprem oldu?

Ülkenin pek çok farklı bölgesinde yaşayan vatandaşlar tarafından "Deprem mi oldu ve nerede deprem oldu?" soruları araştırlıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından her gün deprem bilgileri ve saatleri vatandaşlarla paylaşılıyor. Peki bugün nerede deprem oldu?

20 Ekim 2022 nerede deprem oldu?

Belli belirsiz sarsıntılar hisseden vatandaşlar "Deprem mi oldu?" şeklinde sorgulamalar yapıyor. Bugün gün içinde Akdeniz ve Burdur bölgelerinde çeşitli sallantılar meydana geldi.

Akdeniz 2.7 ile ve Burdur 2.3 ile sallandı.

İşte Kandilli Rasathanesi'nin 20 Ekim 2022 deprem verileri:





20 Ekim 2022 AFAD deprem verileri: