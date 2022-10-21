Petrol
92.3
-0.09%
Euro
18.1762
-0.18%
Dolar
18.6001
-0.04%
Altın
969.66
-0.37%
Borsa
3901
0.00%
Bitcoin
358.814
-0.62%
BTXN Coin
9.76
4.16%
Bitexen
11ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 11 C

    Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? 21 Ekim 2022 AFAD ve Kandilli son depremler listesi!

    Ülkenin pek çok bölgesinde yaşayan vatandaşlar "Deprem mi oldu?" sorusunu merak ediyor. Bugün Muğla ve Ankara bölgelerinde sallantılar yaşandı. Peki 21 Ekim'de nerede deprem oldu?
    • 21.10.2022 - 09:56
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? 21 Ekim 2022 AFAD ve Kandilli son depremler listesi!

    Yurdun bir çok farklı bölgesinde yaşayan vatandaşlar tarafından "Deprem mi oldu ve nerede deprem oldu?" soruları araştırlıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından her gün deprem bilgileri ve saatleri vatandaşlarla paylaşılıyor. Peki bugün nerede deprem oldu?

    21 Ekim 2022 nerede deprem oldu?

    Belli belirsiz sarsıntılar hisseden vatandaşlar "Deprem mi oldu?" şeklinde sorgulamalar yapıyor. Bugün gün içinde Muğla ve Ankara bölgelerinde çeşitli sallantılar meydana geldi.

    Akdeniz 3.3 ile ve Ankara 2.3 ile sallandı.

    İşte Kandilli Rasathanesi'nin 21 Ekim 2022 deprem verileri:

    Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? 21 Ekim 2022 AFAD ve Kandilli son depremler listesi! #1

    21 Ekim 2022 AFAD deprem verileri:

    Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? 21 Ekim 2022 AFAD ve Kandilli son depremler listesi! #2


    Bursa’da sular ne zaman gelecek? 21 Ekim 2022 BUSKİ su kesintisi ve arıza sorgulama
    Yaşam

    Bursa’da sular ne zaman gelecek? 21 Ekim 2022 BUSKİ su kesintisi ve arıza sorgulama

    BMW, elektrikli araçlar için milyar dolarlık yatırımını duyurdu
    Otomobil

    BMW, elektrikli araçlar için milyar dolarlık yatırımını duyurdu

    Oturduğunuz yerden yatırım robotu size çalışsın!
    Advertorial

    Oturduğunuz yerden yatırım robotu size çalışsın!

    Görüş Bildir