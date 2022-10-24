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    Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? 24 Ekim 2022 AFAD ve Kandilli son depremler listesi!

    Yurdun birçok bölgesinde yaşayan vatandaşlar "Deprem mi oldu?" sorusunu merak ediyor. Bugün Manisa ve Akdeniz bölgelerinde sallantılar yaşandı. Peki 24 Ekim'de nerede deprem oldu?
    • 24.10.2022 - 09:46
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    Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? 24 Ekim 2022 AFAD ve Kandilli son depremler listesi!

    Ülkenin pek çok farklı bölgesinde yaşayan vatandaşlar tarafından "Deprem mi oldu ve nerede deprem oldu?" soruları araştırlıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından her gün deprem bilgileri ve saatleri vatandaşlarla paylaşılıyor. Peki bugün nerede deprem oldu?

    24 Ekim 2022 nerede deprem oldu?

    Belli belirsiz sarsıntılar hisseden vatandaşlar "Deprem mi oldu?" şeklinde sorgulamalar yapıyor. Bugün gün içinde Manisa ve Akdeniz bölgelerinde çeşitli sallantılar meydana geldi.

    Akdeniz 2.3 ile ve Manisa 2.1 ile sallandı.

    İşte Kandilli Rasathanesi'nin 24 Ekim 2022 deprem verileri:

    Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? 24 Ekim 2022 AFAD ve Kandilli son depremler listesi! #1

    24 Ekim 2022 AFAD deprem verileri:

    Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? 24 Ekim 2022 AFAD ve Kandilli son depremler listesi! #2


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