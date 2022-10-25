Petrol
91.09
-0.13%
Euro
18.3552
0.13%
Dolar
18.6097
0.14%
Altın
986.91
0.06%
Borsa
3994
0.42%
Bitcoin
363.284
-0.06%
BTXN Coin
10.54
2.52%
Bitexen
11ºC
İstanbul
Açık 11 C

    Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? 25 Ekim 2022 AFAD ve Kandilli son depremler listesi!

    Ülkenin pek çok bölgesinde yaşayan vatandaşlar "Deprem mi oldu?" sorusunu merak ediyor. Bugün Tekirdağ, Akdeniz ve Ege bölgelerinde sallantılar yaşandı. Peki 25 Ekim'de nerede deprem oldu?
    • 25.10.2022 - 09:40
    • Güncelleme : 25.10.2022 - 09:41
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? 25 Ekim 2022 AFAD ve Kandilli son depremler listesi!

    Yurdun bir çok farklı bölgesinde yaşayan vatandaşlar tarafından "Deprem mi oldu ve nerede deprem oldu?" soruları araştırlıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından her gün deprem bilgileri ve saatleri vatandaşlarla paylaşılıyor. Peki bugün nerede deprem oldu?

    25 Ekim 2022 nerede deprem oldu?

    Belli belirsiz sarsıntılar hisseden vatandaşlar "Deprem mi oldu?" şeklinde sorgulamalar yapıyor. Bugün gün içinde Tekirdağ, Akdeniz ve Ege bölgelerinde çeşitli sallantılar meydana geldi.

    Tekirdağ 2.5 ile, Akdeniz 2.5 ile ve Ege 2.4 ile sallandı.

    İşte Kandilli Rasathanesi'nin 25 Ekim 2022 deprem verileri:

    Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? 25 Ekim 2022 AFAD ve Kandilli son depremler listesi! #1

    25 Ekim 2022 AFAD deprem verileri:

    Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? 25 Ekim 2022 AFAD ve Kandilli son depremler listesi! #2


    Türk kadını şoke edici bir yatırım sistem buldu!
    Advertorial

    Türk kadını şoke edici bir yatırım sistem buldu!

    Van'da ekmek pişiren kadın tandıra düşerek can verdi
    3. Sayfa

    Van'da ekmek pişiren kadın tandıra düşerek can verdi

    Türkan Şoray'dan hayranlarına: Selvi Boylum Al Yazmalım filmini bir de benle izleyin
    Kültür Sanat

    Türkan Şoray'dan hayranlarına: Selvi Boylum Al Yazmalım filmini bir de benle izleyin

    Görüş Bildir