Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? 27 Ekim 2022 AFAD ve Kandilli son depremler listesi!

Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? 27 Ekim 2022 AFAD ve Kandilli son depremler listesi!

Ülkenin pek çok bölgesinde yaşayan vatandaşlar "Deprem mi oldu?" sorusunu merak ediyor. Bugün Akdeniz, Ege ve Ankara bölgelerinde sallantılar yaşandı. Peki 27 Ekim'de nerede deprem oldu?

Yurdun bir çok farklı bölgesinde yaşayan vatandaşlar tarafından "Deprem mi oldu ve nerede deprem oldu?" soruları araştırlıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından her gün deprem bilgileri ve saatleri vatandaşlarla paylaşılıyor. Peki bugün nerede deprem oldu?

27 Ekim 2022 nerede deprem oldu?

Belli belirsiz sarsıntılar hisseden vatandaşlar "Deprem mi oldu?" şeklinde sorgulamalar yapıyor. Bugün gün içinde Akdeniz, Ege ve Ankara bölgelerinde çeşitli sallantılar meydana geldi.

Akdeniz 3.1 ile, Ege 2.9 ve Ankara 2.0 ile sallandı.

İşte Kandilli Rasathanesi'nin 27 Ekim 2022 deprem verileri:





27 Ekim 2022 AFAD deprem verileri: