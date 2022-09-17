Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman deprem oldu? 17 Eylül 2022...

Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman deprem oldu? 17 Eylül 2022...

Erzurum'da meydana gelen depremi hisseden vatandaşlar, "Deprem mi oldu?" sorusunu araştırıyor. AFAD, Erzurum'un Çat ilçesinde meydana gelen depremin büyüklüğünü duyurdu.

Erzurum'da meydana gelen depremin şiddeti, vatandaşlar tarafından merak ediliyor...

Kısa süreli paniğe neden olan depremin ardından vatandaşlar, arama motorlarında ''Deprem mi oldu, nerede deprem oldu, kaç büyüklüğünde?'' sorularının yanıtlarını araştırıyor.

AFAD tarafından ise Erzurum'un Çat ilçesinde meydana gelen depremin şiddeti duyuruldu.

Bugün meydana gelen depremlerin listesi, 17 Eylül 2022 AFAD son depremler listesinde yerini aldı. Peki Erzurum depreminin şiddeti kaç? İşte detaylar..

Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman deprem oldu?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, dün akşam saat 23.30'da merkez üssü, Erzurum'un Çat ilçesi olan 4,9 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Sarsıntının 6,99 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Erzurum'un Çad ilçesinde meydana gelen deprem Bingöl'ün Yedisu ilçesinde de hissedildi. Yedisu'da vatandaşlar sarsıntı nedeniyle sokağa çıktı.