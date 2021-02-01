Deprem mi oldu? Son dakika 1 Şubat nerede deprem oldu, kaç şiddetinde? Son depremler listesi...

Deprem mi oldu? Son dakika 1 Şubat nerede deprem oldu, kaç şiddetinde? Son depremler listesi...

Haftanın ilk gününde meydana gelen depremin şiddetini hisseden vatandaşlar deprem mi oldu? sorusunu araştırıyor. AFAD, İzmir'in Karaburun ilçesinde 5.1 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı.

İzmir'de meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen depremin şiddeti merak edilmeye başlandı.

Özellikle son yaşanan yıkıcı depremden sonra İzmir'de yüzlerce artçı yaşanmaya devam ediyor.

Vatandaşlar arama motorlarında deprem mi oldu, nerede deprem oldu sorusunu araştırırken, Kandilli ve AFAD tarafından depremin şiddeti duyuruldu.

İZMİR DEPREM ŞİDDETİ KAÇ?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre ilk deprem saat 08.46'da 5,1 büyüklüğünde ve 20,69 kilometre derinlikte gerçekleşti.

İkinci deprem ise saat 08.47'de 4,8 büyüklüğünde ve 7 kilometre derinlikle kaydedildi.

"OLUMSUZ BİR İHBAR ALINMADI"

Depremin ardından ilk açıklama AFAD'dan geldi.

Amıklamada,"Karaburun açıklarında meydana gelen deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır." denildi.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN