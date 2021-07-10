Deprem mi oldu? Son dakika 10 Temmuz nerede deprem oldu? Son depremler listesi...

Deprem mi oldu? Son dakika 10 Temmuz nerede deprem oldu? Son depremler listesi...

İzmir'de meydana gelen depremi hisseden vatandaşlar deprem mi oldu? sorusunu araştırıyor. AFAD, İzmir Karaburun açıklarında meydana gelen depremin büyüklüğünü duyurdu. Peki İzmir depremi şiddeti kaç?

İzmir'de meydana gelen depremin şiddeti, vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı.

Kısa süreli paniğe neden olan depremin ardından vatandaşlar, arama motorlarında 'Deprem mi oldu, nerede deprem oldu, kaç büyüklüğünde?' sorularının yanıtlarını araştırırken, depremin şiddeti AFAD tarafından duyuruldu.

Bugün meydana gelen depremlerin listesi, 10 Temmuz 2021 Kandilli ve AFAD son depremler listesinde yerini aldı.

Peki, İzmir depremi şiddeti kaç? İşte detaylar...

İZMİR DEPREMİ ŞİDDETİ KAÇ?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) Twitter hesabı üzerinden yapılan bilgilendirmeye göre, Ege Denizi'nde İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında saat 17.43'te 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.5 olarak duyurdu.



