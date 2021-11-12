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    Deprem mi oldu? Son dakika 12 Kasım 2021 nerede deprem oldu? Son depremler listesi

    Malatya'da meydana gelen depremi hisseden vatandaşlar deprem mi oldu? sorusunu araştırıyor. AFAD, Pütürge ilçesinde meydana gelen depremin büyüklüğünü duyurdu. İşte Malatya deprem saati ve şiddeti...
    • Haber Merkezi
    • 12.11.2021 - 12:34
    • Güncelleme : 12.11.2021 - 12:36
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    Deprem mi oldu? Son dakika 12 Kasım 2021 nerede deprem oldu? Son depremler listesi

    Malatya'da meydana gelen depremin şiddeti, vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı.

    Kısa süreli paniğe neden olan depremin ardından vatandaşlar, arama motorlarında 'Deprem mi oldu, nerede deprem oldu, kaç büyüklüğünde?' sorularının yanıtlarını araştırırken, depremin şiddeti AFAD tarafından duyuruldu.

    Bugün meydana gelen depremlerin listesi, 12 Kasım 2021 AFAD son depremler listesinde yerini aldı. Peki Malatya depremi şiddeti kaç? İşte detaylar...

    MALATYA DEPREMİ ŞİDDETİ KAÇ?

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) Twitter hesabı üzerinden yapılan bilgilendirmeye göre, Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 12.19'da 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

    Deprem mi oldu? Son dakika 12 Kasım 2021 nerede deprem oldu? Son depremler listesi #1

    AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

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