Deprem mi oldu? Son dakika 19 Ekim 2021 nerede deprem oldu? AFAD depremler listesi

Deprem mi oldu? Son dakika 19 Ekim 2021 nerede deprem oldu? AFAD depremler listesi

Depremi hisseden vatandaşlar deprem mi oldu sorusunu araştırıyor. AFAD, Akdeniz açıklarında meydana gelen depremin büyüklüğünü duyurdu. Peki deprem mi oldu, nerede, şiddeti kaç? İşte bilgiler...

Akdeniz açıklarında meydana gelen depremin şiddeti, vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı.

Antalya ve Aydın'da da hissedilen depremin ardından vatandaşlar, arama motorlarında 'Deprem mi oldu, nerede deprem oldu, kaç büyüklüğünde?' sorularının yanıtlarını araştırırken, depremin şiddeti AFAD tarafından duyuruldu.

Bugün meydana gelen depremlerin listesi, 19 Ekim 2021 AFAD son depremler listesinde yerini aldı. Peki Akdeniz depremi şiddeti kaç? İşte detaylar...

AKDENİZ DEPREMİ ŞİDDETİ KAÇ?

AFAD verilerine göre, Yunanistan Oniki Adalar civarında saat 08.32’de 6 şiddetinde deprem meydana geldi.

Yerin 36 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, Aydın ve ilçelerinde de hissedildi. Aydın’da deprem nedeniyle her hangi bir can ve mal kaybı yaşanmadı.





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