Deprem mi oldu? Son dakika 19 Mayıs nerede deprem oldu? Son depremler listesi...

Deprem mi oldu? Son dakika 19 Mayıs nerede deprem oldu? Son depremler listesi...

İzmir'de meydana gelen depremi hisseden vatandaşlar, deprem mi oldu? sorusunu araştırıyor. AFAD, İzmir'in Menderes ilçesinde meydana gelen depremin büyüklüğünü duyurdu. Peki İzmir depremi şiddeti kaç?

İzmir'de meydana gelen depremin şiddeti, vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı.

Kısa süreli paniğe neden olan depremin ardından vatandaşlar, arama motorlarında 'Deprem mi oldu, nerede deprem oldu, kaç büyüklüğünde?' sorularının yanıtlarını araştırırken, depremin şiddeti AFAD tarafından duyuruldu.

Bugün meydana gelen depremlerin listesi, 19 Mayıs 2021 Kandilli ve AFAD son depremler listesinde yerini aldı.

Peki, İzmir depremi şiddeti kaç? İşte detaylar...

İZMİR DEPREMİNİN ŞİDDETİ KAÇ?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) Twitter hesabı üzerinden yapılan bilgilendirmeye göre İzmir'in Menderes ilçesinde saat 14.14'te 4,3 ve saat 14.18'de 4,2 büyüklüğünde olmak üzere iki deprem meydana geldi.

Saat 14.14'te meydana gelen sarsıntının derinliği kayıtlara 10.68 kilometre olarak geçti.

AFAD yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

''İzmir'in Menderes ilçesinde saat 14.14'te 4,3 ve saat 14.18'de 4,2 büyüklüğünde olmak üzere iki deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz.''

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN



