Deprem mi oldu? Son dakika 2 Haziran nerede deprem oldu? Son depremler listesi...

Deprem mi oldu? Son dakika 2 Haziran nerede deprem oldu? Son depremler listesi...

Osmaniye'de meydana gelen depremi hisseden vatandaşlar deprem mi oldu? sorusunu araştırıyor. AFAD, Osmaniye Kadirli'de meydana gelen depremin büyüklüğünü duyurdu. Peki Osmaniye depremi şiddeti kaç?

Osmaniye'de meydana gelen depremin şiddeti, vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı.

Kısa süreli paniğe neden olan depremin ardından vatandaşlar, arama motorlarında 'Deprem mi oldu, nerede deprem oldu, kaç büyüklüğünde?' sorularının yanıtlarını araştırırken, depremin şiddeti AFAD tarafından duyuruldu.

Bugün meydana gelen depremlerin listesi, 2 Haziran 2021 Kandilli ve AFAD son depremler listesinde yerini aldı.

Peki, Osmaniye depremi şiddeti kaç? İşte detaylar...

OSMANİYE DEPREMİ ŞİDDETİ KAÇ?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) Twitter hesabı üzerinden yapılan bilgilendirmeye göre, Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde saat 09.14'te 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

''Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde saat 09.14'te 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz.''

''OLUMSUZ İHBAR ALINMADI''

Yaşanan depremin ardından ilk açıklama AFAD'dan geldi. Açıklamada, ''Geçmiş olsun Osmaniye. #Deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır.'' denildi.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN



