Deprem mi oldu? Son dakika 20 Ekim 2021 nerede deprem oldu? Son depremler listesi

Deprem mi oldu? Son dakika 20 Ekim 2021 nerede deprem oldu? Son depremler listesi

Van'da meydana gelen depremi hisseden vatandaşlar deprem mi oldu? sorusunu araştırıyor. AFAD, Van'n Tuşba ilçesinde meydana gelen depremin büyüklüğünü duyurdu. Peki Van depremi şiddeti kaç?

Van'da meydana gelen depremin şiddeti, vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı.

Kısa süreli paniğe neden olan depremin ardından vatandaşlar, arama motorlarında 'Deprem mi oldu, nerede deprem oldu, kaç büyüklüğünde?' sorularının yanıtlarını araştırırken, depremin şiddeti AFAD tarafından duyuruldu.

Bugün meydana gelen depremlerin listesi, 20 Ekim 2021 Kandilli ve AFAD son depremler listesinde yerini aldı. Peki Van depremi şiddeti kaç? İşte detaylar...

VAN DEPREMİ ŞİDDETİ KAÇ?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) Twitter hesabı üzerinden yapılan bilgilendirmeye göre, Van'ın Tuşba ilçesinde saat 18.05'te 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

''Van'ın Tuşba ilçesinde saat 18.05'te 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz.''



