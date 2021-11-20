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    Deprem mi oldu? Son dakika 20 Kasım 2021 nerede deprem oldu? Son depremler listesi

    Tokat'ta meydana gelen depremi hisseden vatandaşlar deprem mi oldu? sorusunu araştırıyor. AFAD, Niksar ilçesinde meydana gelen depremin büyüklüğünü duyurdu. İşte Tokat deprem saati ve şiddeti...
    • Haber Merkezi
    • 20.11.2021 - 10:29
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    Deprem mi oldu? Son dakika 20 Kasım 2021 nerede deprem oldu? Son depremler listesi

    Tokat'ta meydana gelen depremin şiddeti, vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

    Kısa süreli paniğe neden olan depremin ardından vatandaşlar, arama motorlarında ''Deprem mi oldu, nerede deprem oldu, kaç büyüklüğünde?'' sorularının yanıtlarını araştırıyor.

    AFAD, Tokat'ta meydana gelen depremin şiddetini duyuruldu.

    Bugün meydana gelen depremlerin listesi, 20 Kasım 2021 AFAD son depremler listesinde yerini aldı. Peki Tokat depremi şiddeti kaç? İşte detaylar...

    TOKAT DEPREMİ ŞİDDETİ KAÇ?

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) Twitter hesabı üzerinden yapılan bilgilendirmeye göre, Tokat'ın Niksar ilçesinde saat 10.02'de 4,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alındı.

    AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

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