Deprem mi oldu? Son dakika 20 Mart nerede deprem oldu, kaç şiddetinde? Son depremler listesi...

Deprem mi oldu? Son dakika 20 Mart nerede deprem oldu, kaç şiddetinde? Son depremler listesi...

Erzincan'da meydana gelen depremin şiddetini hisseden vatandaşlar deprem mi oldu? sorusunu araştırıyor. AFAD, Erzincan'ın Kemah ilçesinde saat 08.51'de 4.3 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı.

Erzincan'da meydana gelen depremin şiddeti, vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı.

Vatandaşlar arama motorlarında deprem mi oldu, nerede deprem oldu, kaç büyüklüğünde? sorularının yanıtlarını araştırırken, depremin şiddeti Kandilli ve AFAD tarafından duyuruldu.

Hafta sonunun ilk gününde meydana gelen depremlerin listesi, 20 Mart 2021 Kandilli ve AFAD son depremler listesinde yerini aldı.

ERZİNCAN DEPREM ŞİDDETİ KAÇ?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sosyal medya hesabı üzerinden yapılan bilgilendirmeye göre, deprem saat 08.51'de 4.3 büyüklüğünde ve 7.01 kilometre derinlikte gerçekleşti.

"OLUMSUZ BİR İHBAR ALINMADI"

Yaşanan depremin ardından ilk açıklama AFAD'dan geldi.

Açıklamada,"Kemah ilçesinde meydana gelen deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır.'' denildi.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN

