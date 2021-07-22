Deprem mi oldu? Son dakika 22 Temmuz nerede deprem oldu? Son depremler listesi...

Deprem mi oldu? Son dakika 22 Temmuz nerede deprem oldu? Son depremler listesi...

Muğla'da meydana gelen depremi hisseden vatandaşlar deprem mi oldu? sorusunu araştırıyor. AFAD, Muğla'nın Datça açıklarında meydana gelen depremin büyüklüğünü duyurdu. Peki Muğla depremi şiddeti kaç?

Muğla'da meydana gelen depremin şiddeti, vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı.

Kısa süreli paniğe neden olan depremin ardından vatandaşlar, arama motorlarında 'Deprem mi oldu, nerede deprem oldu, kaç büyüklüğünde?' sorularının yanıtlarını araştırırken, depremin şiddeti AFAD tarafından duyuruldu.

Bugün meydana gelen depremlerin listesi, 22 Temmuz 2021 Kandilli ve AFAD son depremler listesinde yerini aldı.

Peki, Muğla depremi şiddeti kaç? İşte detaylar...

MUĞLA DEPREMİ ŞİDDETİ KAÇ?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) Twitter hesabı üzerinden yapılan bilgilendirmeye göre, Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 17.16'da 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

''Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 17.16'da 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz.''



