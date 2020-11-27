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    Deprem mi oldu? Son dakika 27 Kasım nerede deprem oldu, kaç şiddetinde?

    Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamada Malatya Uluköy’de saat 11:27’de 4.7 büyüklüğünde yerin 5.0 km derinliğinde deprem meydana geldiği duyuruldu.
    • Haber Merkezi
    • 27.11.2020 - 12:28
    • Güncelleme : 27.11.2020 - 12:30
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    Deprem mi oldu? Son dakika 27 Kasım nerede deprem oldu, kaç şiddetinde?

    Malatya'da meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen depremin şiddeti merak edilmeye başlandı.

    Vatandaşlar arama motorlarında deprem mi oldu, nerede deprem oldu sorusunu araştırırken, Kandilli ve AFAD tarafından depremin şiddeti duyuruldu.

    MALATYA DEPREM ŞİDDETİ KAÇ?

    Malatya'nın Pütürge ilçesinde, Richter ölçeğine göre 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntıda ilk belirlemelere göre can ya da mal kaybı olmadı.

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre saat 11.27'de merkez üssü Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Zeminden 6 kilometre derinlikte meydana gelen deprem, Malatya'nın yanı sıra çevre il ve ilçelerde de kısmen hissedildi. Kısa süren depremde, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi.

    Deprem mi oldu? Son dakika 27 Kasım nerede deprem oldu, kaç şiddetinde? #1

    SON DAKİKA DEPREMLERİ ÖĞRENMEK İÇİN

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