Deprem mi oldu? Son dakika 27 Kasım nerede deprem oldu, kaç şiddetinde?

Deprem mi oldu? Son dakika 27 Kasım nerede deprem oldu, kaç şiddetinde?

Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamada Malatya Uluköy’de saat 11:27’de 4.7 büyüklüğünde yerin 5.0 km derinliğinde deprem meydana geldiği duyuruldu.

Malatya'da meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen depremin şiddeti merak edilmeye başlandı.

Vatandaşlar arama motorlarında deprem mi oldu, nerede deprem oldu sorusunu araştırırken, Kandilli ve AFAD tarafından depremin şiddeti duyuruldu.

MALATYA DEPREM ŞİDDETİ KAÇ? Malatya'nın Pütürge ilçesinde, Richter ölçeğine göre 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntıda ilk belirlemelere göre can ya da mal kaybı olmadı.