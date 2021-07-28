Deprem mi oldu? Son dakika 28 Temmuz nerede deprem oldu? Son depremler listesi...

Deprem mi oldu? Son dakika 28 Temmuz nerede deprem oldu? Son depremler listesi...

Bingöl'de meydana gelen depremi hisseden vatandaşlar deprem mi oldu? sorusunu araştırıyor. AFAD, Bingöl'ün Kiğı ilçesinde meydana gelen depremin büyüklüğünü duyurdu. Peki Bingöl depremi şiddeti kaç?

Bingöl'de meydana gelen depremin şiddeti, vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı.

Kısa süreli paniğe neden olan depremin ardından vatandaşlar, arama motorlarında 'Deprem mi oldu, nerede deprem oldu, kaç büyüklüğünde?' sorularının yanıtlarını araştırırken, depremin şiddeti AFAD tarafından duyuruldu.

Bugün meydana gelen depremlerin listesi, 28 Temmuz 2021 Kandilli ve AFAD son depremler listesinde yerini aldı.

Peki, Bingöl depremi şiddeti kaç? İşte detaylar...

BİNGÖL DEPREMİ ŞİDDETİ KAÇ?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) Twitter hesabı üzerinden yapılan bilgilendirmeye göre, Bingöl'ün Kiğı ilçesinde saat 15.27'de 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

''Bingöl'ün Kiğı ilçesinde saat 15.27'de 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz.''

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN



